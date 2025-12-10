Crescere con la lettura, libri in dono ai neonati
Il primo dei cofanetti, che verranno realizzati dall'associazione La Matita Parlante, è stato consegnato a Camilla Risoli, mamma della piccola Lavinia Mezzadri nata proprio questa mattina.
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
La lettura accompagna la crescita fin dal primo respiro, ed è da questa convinzione che nasce il nuovo kit “Far crescere (con) la lettura”: verrà donato a tutti i neonati nati nell'ospedale di Piacenza, arrivati a quasi 1.900 nel 2025, ed è frutto della collaborazione tra l’Azienda Usl, il Comune di Piacenza e il Polo Bibliotecario Piacentino nell’ambito del Patto per la lettura, con l’obiettivo di portare i libri tra le braccia dei più piccoli e nelle mani delle loro famiglie fin dai primi giorni di vita. Il primo dei cofanetti, che verranno realizzati dall'associazione La Matita Parlante, è stato consegnato a Camilla Risoli, mamma della piccola Lavinia Mezzadri nata nella mattina di martedì 9 dicembre.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sequestrati in villa per un'ora e mezza e rapinati di soldi e gioielli
2.
«Albergo distrutto dai minori stranieri». Il Comune paga 50mila euro
3.
Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera
4.
Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina