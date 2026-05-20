“Crescere insieme”, un ponte tra generazioni all'ex Maruffi

Un ponte tra generazioni costruito con incontri, racconti e piccoli gesti quotidiani. Si è concluso nei giorni scorsi il progetto “Crescere insieme”, organizzato dalla scuola dell’infanzia “Nostra Signora dell’Orto” e dalla casa di riposo “Villa Ghiberti” (ex Maruffi). Protagonisti dell’iniziativa i bambini di quattro anni e gli anziani ospiti della struttura, accompagnati dall’educatrice Melany Alves e dal direttore della struttura Claudio Boriotti.

«Per il percorso è stato scelto un gruppo omogeneo di alunni che fino allo scorso anno condivideva la stessa sezione scolastica. Accanto a loro anche alcuni residenti della casa di riposo, coinvolti in attività semplici ma ricche di significato» spiegano i promotori.

Gli appuntamenti si sono svolti ogni due settimane per tutta la durata del progetto. «L’educazione intergenerazionale porta benefici importanti sia ai bambini sia agli anziani – aggiungono i referenti – perché favorisce uno scambio autentico di emozioni, esperienze e attenzioni. Gli anziani hanno ritrovato entusiasmo, memoria e voglia di raccontarsi, rompendo la routine quotidiana. I bambini, invece, hanno imparato ad ascoltare, a rispettare i tempi degli altri e a guardare la vecchiaia con naturalezza e sensibilità».