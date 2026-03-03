Crippa, "radiologo delle chitarre": nessun segreto ai raggi X

A Piacenza esiste un’eccellenza della radiodiagnostica unica in Italia e in Europa, capace di individuare ai raggi X non solo i malanni attuali ma anche quelli accaduti nel corso dell’intera vita dei pazienti. Pazienti che però non sono persone in carne e ossa bensì Fender Stratocaster, Gibson Les Paul, Martin e altre chitarre vintage per le quali Enrico Crippa, giovane liutaio specializzato nel restauro di questi strumenti, ha creato un innovativo protocollo per certificarne originalità, stato di conservazione e presenza di interventi “post produzione” quali riverniciature e riparazioni.

Manomissioni che potrebbero compromettere il valore di modelli che nel mercato del collezionismo arrivano a quotazioni vertiginose come la Gibson Les Paul del 1959 da mezzo milione di euro passata fra le mani di Crippa per un’analisi chiesta dal proprietario, un appassionato che cercava conferma della bontà del proprio acquisto.