A Spazio Rosso Tiziano le foto raccontano la storia di Piacenza

«Tra gli strumenti fondamentali per la ricostruzione storica della città non possono mancare le fotografie capaci di raccontare, senza parole, cosa c'era e cosa non c'è più». Parte da qui il percorso proposto da Valeria Poli all'interno di Spazio Rosso Tiziano dove, fino al prossimo 28 giugno, è visitabile la mostra "Strada Levata, la storia urbana per immagini".

«Un progetto al quale tengo tantissimo nato da una chiacchierata tra quattro amici al bar - precisa il direttore artistico di Spazio Rosso Tiziano Maurizio Sesenna -. Valeria, Ippolito Negri, Maurizio Cavalloni ed io abbiamo iniziato per caso a guardare insieme alcune vecchie fotografie e da lì è partito il desiderio di raccontare una parte di città attraverso palazzi, strade, vie e volti delle persone».

La storia di Piacenza e in particolare del quartiere sorto attorno a Strada Levata in un racconto di circa cento fotografie e cartoline d’epoca capaci di emozionare e di intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno della chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, proprio dove sorge Spazio Rosso Tiziano. «Uno spazio espositivo eccezionale che ha ispirato la costruzione di questa mostra leggibile in due modi - spiega la curatrice Valeria Poli -, o partiamo dalla contemporaneità e quindi torniamo al medioevo, epoca di fondazione di questa chiesa. Oppure, facciamo il contrario e quindi partiamo da piazza Borgo e percorriamo via Taverna, la Strada Levata, e arriviamo ai giorni nostri».