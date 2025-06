Ad Allegro con Brio "Un soffio di Romanticismo" per scoprire l’Ottocento musicale meno conosciuto

Un viaggio musicale nell’Ottocento tedesco più intimo e raffinato: è questo lo spirito di “Un soffio di Romanticismo”, il concerto che si terrà domenica 8 giugno alle ore 17:00 alla Sala dei Teatini, all’interno della rassegna “Allegro con Brio” promossa dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri Piacenza.

Protagonisti della serata saranno tre affermati interpreti e docenti dell’università musicale piacentina: Ivano Rondoni al clarinetto, Alfredo Pedretti al corno e Giuseppe Merli al pianoforte. Insieme daranno vita a un programma prezioso e poco frequentato, che mette al centro due compositori spesso trascurati, ma di grande profondità espressiva: Gustav Jenner (1865–1920), ultimo allievo di Johannes Brahms, e Carl Reinecke (1824–1910), autore e direttore d’orchestra che attraversò l’intero Romanticismo tedesco.

In programma il Trio in Mi bemolle maggiore di Jenner e il Trio in Si bemolle maggiore Op. 274 di Reinecke, due pagine cameristiche che raccontano un Romanticismo “nascosto”, lontano dai clamori e dalle celebrazioni dei grandi nomi, ma capace di parlare al cuore con una voce sottile e intensa. Un’occasione per riscoprire la bellezza di una musica che trasmette emozioni autentiche, filtrate dalla sensibilità di autori che seppero trasformare poesia e sentimento in armonia.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti