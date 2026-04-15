Alla Passerini ritorna il Pesalibro

Si terrà da oggi, mercoledì 15 a giovedì 30 aprile, presso il cortile piccolo della biblioteca Passerini Landi, il “Pesalibro”, il libero scambio di libri usati a parità di peso. Un appuntamento ormai storico con i lettori, che permette di dare una seconda vita ai libri, nel rispetto del pianeta. La modalità di partecipazione è semplice. Gli interessati possono portare in biblioteca i libri che desiderano scambiare. Sono oggetto di scambio libri e fumetti usati di ogni tipo, tranne: libri scolastici, dizionari, enciclopedie, libri in cattive condizioni, riviste e quotidiani.

Non si possono depositare più di 10 kg di libri per volta. I libri verranno pesati e verrà rilasciata una ricevuta. I lettori potranno portare a casa, anche nei giorni successivi, i volumi scelti fra quelli lasciati da altri. Sarà possibile portare a casa una quantità di libri che corrisponda in termini di peso a quelli depositati. La ricevuta rilasciata non è nominale e vale per tutta la durata della manifestazione. Qualora il peso dei volumi selezionati sia inferiore a quello depositato esso viene annotato sulla ricevuta, che viene restituita al lettore per altre scelte, fino a raggiungere il peso consegnato.

L’ultimo giorno della manifestazione i libri giacenti possono essere ritirati senza limite di peso da chiunque. I libri residuati verranno destinati alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta o al macero. La manifestazione seguirà il seguente orario: il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli utenti avranno la possibilità di accedere alla biblioteca dall’ingresso storico e visitare il salone monumentale.