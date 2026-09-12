Arte e musica al tramonto a Casa Paveri

Il tramonto sulle colline, i colori dell’acquerello e il suono della musica. A Casa Paveri, ad Agazzano, la nuova stagione culturale riparte con un appuntamento che guarda alla natura e al territorio, dopo gli eventi che hanno animato la primavera e l’estate.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre, alle 18, con l’inaugurazione della mostra “Acquerelli naturali” di Andrea Ambrogio, illustratore naturalista piacentino che da anni lavora a stretto contatto con il mondo della natura. Le sue opere nascono da una conoscenza approfondita dell’ambiente e si muovono tra precisione scientifica e interpretazione personale delle forme naturali.

Ambrogio, che vive e lavora a Piacenza, ha esposto anche all’estero e ha collaborato con parchi e riserve naturali, musei di storia naturale, case editrici e riviste specializzate. Tra i suoi lavori più recenti c’è un taccuino naturalistico dedicato al Parco del Delta del Po. La mostra sarà anche un’occasione per incontrare direttamente l’autore e conoscere il percorso che sta dietro alle sue tavole.

Poi, alle 18.30, spazio alla musica con “Storie di fiume (e non solo)” di Pietro Parcellara, un progetto che unisce canzoni originali, prosa e monologhi, mettendo al centro il valore delle parole e il rapporto con il territorio. Il nome scelto dall’autore richiama la Pietra Parcellara, simbolo della Val Trebbia, territorio al quale il cantautore è particolarmente legato.

Sul palco le musiche di Pietro Parcellara e Renato Podestà saranno accompagnate da Davide Cignatta alla chitarra e Alain Scaglia alla fisarmonica. Un’ora di spettacolo in cui musica e racconto si incontrano per parlare del proprio tempo, della propria terra e di temi contemporanei.

Due linguaggi diversi, dunque, ma un punto d’incontro evidente: la natura e il paesaggio come materia da osservare, raccontare e trasformare in qualcosa di nuovo. Una scelta che si inserisce nello spirito della programmazione di Casa Paveri, dove mostre, incontri e musica diventano occasioni per mettere in dialogo artisti, pubblico e territorio.

E anche l’orario non è casuale: le 18 e le 18.30 accompagneranno l’ingresso nelle ultime ore di luce, quando la campagna attorno alla casa cambia colore e l’atmosfera si fa più raccolta.

L’appuntamento è a Casa Paveri, strada di Montebolzone 32, Agazzano. Per partecipare è possibile prenotare via WhatsApp al 376 288 3203.