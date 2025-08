Bobbio Film Festival: successo per la prima serata con la regista Maura Delpero

Un entusiasta Marco Bellocchio ha inaugurato la prima serata della ventottesima edizione del Bobbio Film Festival, che ha aperto le porte dei chiostri di San Colombano a un pubblico sempre numeroso e attento. «Il Festival é una cosa viva che deve continuare a crescere e a svilupparsi, così come i corsi di Fare Cinema, di sceneggiatura e di critica - ha detto il regista - È anche un bel modo per far riscoprire al pubblico un certo cinema poco visto, o meno distribuito, che merita una seconda vetrina». Non è il caso del film di apertura, il pluripremiato “Vermiglio” di Maura Delpero, che fin dalla sua presentazione a Venezia 2024, dove ha vinto il Leone d’argento, è stato una delle sorprese cinematografiche della stagione. «Vermiglio è un film su un luogo - ha commentato Delpero in apertura di serata - e mi fa molto piacere presentarlo qui, in un Festival al quale guardo da tanti anni con ammirazione, che è così profondamente legato a un luogo».