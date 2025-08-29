Borgonovo, grande festa all'insegna dei sapori tra ortrugo e chisöla

Giovedì 4 settembre a Borgonovo prende il via la maratona tutta dedicata a ortrugo & chisöla. Alla 59° edizione della festa che la Pro loco dedica alla famosa focaccia con i ciccioli si legherà la 16° edizione del Valtidone Wine fest, con protagonista l'ortrugo. Quattro giorni di festa, fino a domenica 7 settembre, che prenderanno il via da Corano, dove dalle 18,30 di giovedì si potranno visitare il borgo, cenare sotto le stelle e ascoltare musica. Venerdì via alla 35° edizione della marcia d’la chisöla, con percorsi di 6, 10 e 13 chilometri con base di partenza e arrivo la rocca di Borgonovo. Venerdì aprirà i battenti anche la festa d'la chisöla il cui momento culmine sarà domenica 7, quando alla sagra si unirà anche il Wine fest. Per tutto il giorno ci saranno esposizioni di moto e vespa, tre punti di distribuzione della focaccia con i ciccioli e poi ancora mostre di artisti locali. Via Roma ospiterà il salone del gusto con 30 cantine e produttori locali. Per tutto il giorno degustazioni, eventi sportivi (al mattino gara per ragazzi del Velosport), artisti di strada, esibizioni del Gruppo musicale Orione, visite guidate, apertivi a tema. Alle 12 in piazzetta Matteotti si prensenta la Guida delle Cantine dei Colli piacentini. Premio al miglior ortrugo.