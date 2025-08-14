Calendasco, Fondazione sostiene la prosecuzione del festival "Transitare"

Anche adesso che i fondi del Pnrr sono esauriti, a Calendasco il festival “Transitare” potrà comunque proseguire senza problemi: a settembre, grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, si riconferma al castello di Calendasco l'evento legato alla via Francigena e al tema delle migrazioni, alla terza edizione. E quest'anno, tra gli ospiti della due giorni, arriveranno il giornalista Piero Badaloni e il cappellano della nave Sea Watch, don Mattia Ferrari. Quello legato al festival settembrino è soltanto una delle attività che la Fondazione ha deciso di sostenere finanziariamente col progetto "Calendasco Hub Culturale", che ha proprio nell'antico maniero e nel recupero delle ex scuderie il suo fulcro: il contributo, deliberato nei giorni scorsi dall'ente, servirà a sostenere anche le varie attività didattiche che ogni anno si svolgono all'interno del castello lungo il Po, che ambisce a diventare un riferimento per la didattica sulla storia e l'architettura dei castelli del piacentino.