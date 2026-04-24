Capitale della Cultura, percorso affidato a Fondazione Teatri Piacenza

Sarà la Fondazione Teatri a seguire il percorso della candidatura di Piacenza a capitale europea della cultura del 2033. Lo ha deciso la giunta di Palazzo Mercanti su proposta dell’Ufficio Eventi, Turismo e Sport del Comune di Piacenza.

Gli obiettivi dell’Unione Europea - è stato sottolineato in sede di esecutivo - sono quelli di promuovere la diversità culturale europea, sostenere la rigenerazione urbana e l’innovazione sociale, rafforzare la capacità delle industrie culturali e creative con attenzione al ruolo del digitale, potenziare la dimensione internazionale, creare nuovi modelli di governance partecipativa. Questa designazione piacentina permetterebbe di attivare un importante volano di sviluppo socio culturale economico per tutto il territorio, sarebbe un formidabile strumento di marketing internazionale e favorirebbe un possibile, importante afflusso di risorse economiche mediante fondi pubblici europei, nazionali, regionali, locali, oltre che da sponsor privati. Il processo di selezione si articola in due fasi.