Castelli Young, l'obiettivo? «Far innamorare i giovani della nostra storia»

«I nostri obiettivi? Valorizzare luoghi, persone e prodotti del territorio piacentino per un turismo arricchente non solo nella pancia». Non hanno dubbi le giovani organizzatrici di Castelli Young, a cura del collettivo Otto Miliardi e realizzato con il sostegno di Castelli del Ducato.

L'iniziativa prevede quattro appuntamenti che consentiranno ai partecipanti di scoprire i segreti delle rocche piacentine attraverso svago e benessere; un'occasione anche per fare nuove amicizie con chi ha interessi in comune, dalla cucina alla natura. Un evento creato dai giovani, per i giovani: le ideatrici Eleonora Corvi, Alice Passolunghi e Alessandra Vailati sono classe 2000. «È nato tutto da un progetto preparato per un esame universitario - racconta Passolunghi -, mi era stato richiesto di valorizzare uno o più siti culturali attraverso un evento, e io ho pensato subito ai castelli del Piacentino. Ci siamo poi rese conto della potenzialità di questa idea».

Il progetto piace anche alla Fondazione Piacenza e Vigevano, che lo scorso giugno sceglie Castelli Young tra i vincitori del bando Youth Bank. «Il nostro intento è quello di portare un pubblico giovane a conoscere realtà meno note a livello artistico, ma che meritano attenzione - spiega Vailati - la nostra scommessa è fare tornare a casa i partecipanti arricchiti, e per questo abbiamo selezionato con attenzione chi condurrà le attività: sono tutte persone che meritano una vetrina, secondo noi, proprio come le cornici in cui si svolgerà l'iniziativa». Quattro i castelli individuati per questa prima edizione: il Castello di Agazzano, il Castello di San Pietro in Cerro, il Castello di Gropparello e Castell'Arquato.