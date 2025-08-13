Clima a Piacenza, 40 anni di cambiamenti raccontati da Silvio Scattaglia

Sabato 16 agosto alle 21, sulla terrazza della chiesa di Pigazzano, Silvio Scattaglia sarà protagonista di un incontro pubblico dedicato ai cambiamenti climatici a livello locale.

Curatore del sito Meteo Niviano e anima di un seguitissimo gruppo Facebook, Scattaglia osserva da decenni l’evoluzione del clima piacentino. «In 40 anni la temperatura media è aumentata di oltre due gradi. Se tra altri 40 ce ne fossero altri due, sarebbe difficile viverci…».

Durante la serata, condividerà dati e riflessioni tratti anche dal libro Il clima di Piacenza di Maurizio Ratti, raccontando episodi storici come la nevicata dell’85 o i picchi di calore record. Si parlerà anche di fenomeni estremi, scomparsa della nebbia, inverni sempre più miti e della crescente influenza dell’anticiclone africano.

Diacono, informatico e meteorologo per passione, Scattaglia ha installato una stazione meteo sul tetto di casa e collabora con l’associazione Meteo Valnure. «Osservo e condivido – dice – se può essere utile a capire meglio cosa sta succedendo».

L’incontro è a ingresso libero; eventuali offerte saranno destinate ai lavori di sistemazione della chiesa. Un’occasione per riflettere, fare domande e ascoltare chi, con umiltà e passione, si dedica da sempre all’osservazione del nostro clima.