Come mettere in crisi l’idea di corpi e ruoli “giusti”, a Pulcheria

Weekend fitto di appuntamenti per l’edizione 2026 di Pulcheria, dedicata ai Corpi Celesti, che dopo l’apertura con la divulgatrice Margherita Tercon e il sold out di “Tipico Maschio Italiano” di Lorenzo Marangoni, oggi ha in programma due eventi: il primo sarà alle 18 a Palazzo Farnese con “Disallineamenti”, dialogo tra Barbara Belzini, Chiara Bersani, Dalila D’Amico e Giulia Traversi (in collegamento on line), in conversazione con Eleonora Marzani. Partendo da due libri diversi per forma e voce, uniti dall’intenzione di mettere in crisi l’idea di corpi e ruoli “giusti”. Con “Onoralamadre. Storie dal Paese ricco di madri e povero di figli” (Edizioni Low) Barbara Belzini spoglia la maternità, di ogni retorica e la restituisce alla sua imperfezione. Con “Prima di ogni cosa. Per un futuro Crip” (Luca Sossella Editore) Bersani, D’Amico e Traversi mettono in discussione la normatività e la gerarchia tra corpi che “funzionano” e quelli che devono continuamente giustificare la propria presenza.

Entrambi i testi smontano un immaginario dominante e aprono uno spazio comune: quello in cui il corpo non è più misura, prestazione o destino, ma campo di esperienza, conflitto e trasformazione.

A seguire, alle 20.30 alla sala Ritz del Politeama è in programma il film “Prossimo tuo - Hotel Milano”: ospiti della serata saranno il regista del film Pasquale Marrazzo, l’attore Michele Costabile e l’attrice Luisa Vernelli, insieme a rappresentanti di CPIM Emilia – Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Centro Antiviolenza Piacenza – Associazione La Città delle Donne e Arcigay Piacenza.

Il film racconta la storia di Riki e Luca, due ragazzi che trovano l’uno nell’altro una possibilità di felicità in un mondo che spesso li guarda con ostilità. Il loro amore diventa però un bersaglio quando un gruppo di estremisti inizia a perseguitarli.

Domenica alle 1730 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano sarà il momento di “Prendere spazio” Tra cielo e terra, tra scienza e viaggio, un incontro per riflettere su cosa significhi conquistare – e meritare – il proprio spazio. L’astrofisica Patrizia Caraveo e le Cicliste per Caso – Silvia Gottardi e Linda Ronzoni – lo raccontano dal loro punto di vista: tra le stelle e in sella a una bici. A intrecciare le visioni, tra ecologia spaziale, emancipazione femminile e stili di vita e di viaggio sostenibili, la mediazione dello psicologo Giulio Costa.

Il festival Pulcheria 2026 è organizzato dal Comune di Piacenza – Assessorato alle Pari Opportunità in co-progettazione con Favellarte APS, in partenariato con: CPIM Emilia, Le stanze di Igor, Manicomics APS e realizzato con il contributo di Fondazione di Piacenza e Vigevano.