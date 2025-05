Con "Gita Futura" in Val d'Arda 700 studenti da tutta Italia

Accolti in Val d’Arda 700 studenti da varie regioni d’Italia, grazie a "Gita Futura", format originale ideato da Sciara Progetti e inserito nel progetto Scuola+, sostenuto dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Distribuiti in due giornate, giovani da varie regioni si sono confrontati in laboratori disseminati nella città di Fiorenzuola e si sono ritrovati a teatro. Per un giorno non hanno visitato monumenti, ma fatto un viaggio dentro di sé. La 48 ore di condivisione ha aperto l’edizione di quest’anno del Festival Nuove esplosioni che cambia pelle e diventa “Nuove generazioni” perché guarda al futuro.

Per favorire il dialogo intergenerazionale, la prima serata aperta al pubblico è stata quella dello spettacolo-lezione “Sei un mito” del famoso prof- scrittore Enrico Galiano, ospitata al teatro Verdi di Fiorenzuola, Comune partner insieme a Castell’Arquato, Alseno, Morfasso, Lugagnano, Vernasca, Regione, Fondazione di Piacenza e Vigevano.