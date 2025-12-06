Concerto degli Auguri e presentazione del costituendo Distretto del Design di Piacenza e provincia

Sarà la millenaria Chiesa dei SS. Nazario e Celso (Spazio Rosso Tiziano di via Taverna) a ospitare, domenica 7 dicembre alle ore 17, il Concerto degli Auguri intitolato “Giovani per il Giubileo”, appuntamento dedicato al Natale e alla presentazione del costituendo Distretto del Design di Piacenza e provincia. Protagonista della serata sarà il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna, eccellenza regionale coordinata da Aerco – Associazione Emiliano-Romagnola Cori. Il programma musicale, costruito su energia, profondità interpretativa e partecipazione corale, intende rappresentare lo spirito creativo delle nuove generazioni e il valore della coralità come espressione culturale condivisa. All’organizzazione dell’evento partecipa anche il Coro Consonanze di Piacenza.

Il concerto si inserisce in un contesto simbolico che mette in dialogo tradizione e futuro, unendo musica, patrimonio architettonico e visione progettuale. Il nascente Distretto del Design viene presentato come un’opportunità strategica per il territorio, volto a promuovere creatività e design come leve di sviluppo economico, culturale e sociale. La scelta della Chiesa dei SS. Nazario e Celso, che celebra i mille anni di storia, rafforza il significato dell’iniziativa: un luogo simbolo della trasformazione architettonica di Piacenza che diventa cornice di un momento in cui cultura, identità e progettualità contemporanea si incontrano.