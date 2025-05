Conservatorio Nicolini, l'orchestra degli allievi sul palco il 31 maggio

Sabato 31 maggio alle 18.30, il Salone del Conservatorio Nicolini di Piacenza ospita il concerto dell’Orchestra degli allievi, accompagnati dai docenti dell’istituto e diretta dal maestro Giuseppe Camerlingo. Un appuntamento, a ingresso gratuito, che mette in luce l’eccellenza della formazione musicale offerta dal Conservatorio e il valore educativo della musica d’insieme.

«Vogliamo che ogni studente impari ad ascoltare e ad ascoltarsi – spiega il direttore del Conservatorio, Roberto Solci – perché solo così il talento individuale può diventare parte viva di un organismo collettivo».

In programma, l’Ouverture dal Ratto dal Serraglio di Mozart, con i suoi contrasti espressivi, seguita dal Concerto per clarinetto in La maggiore dello stesso compositore, eseguito dal giovane Tommaso Decimo, vincitore dell’audizione interna per solisti. Chiude la serata la Settima Sinfonia di Beethoven, definita da Wagner “l’Apoteosi della danza”.

«Questo concerto rappresenta pienamente l’anima del Conservatorio: un luogo in cui formazione, collaborazione e amore per la musica si fondono per dare vita a esperienze significative, capaci di far crescere i nostri studenti sia artisticamente che umanamente» ha dichiarato il presidente del Conservatorio, Massimo Trespidi.