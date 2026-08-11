Da Magritte l'arte entra in gelateria: ogni mese una mostra diversa

Cambia volto ogni mese, trasformandosi per qualche settimana in una piccola vetrina per l’arte piacentina. È “Scoop! Il gusto del talento”, il progetto nato alla gelateria Magritte - Gelati al cubo di via IV Novembre, che da aprile trasforma periodicamente una parete del locale in un “art wall” dedicato agli artisti del territorio.

L’idea era un piccolo sogno coltivato da tempo da Gian Luca Cavi e Giulia Filippini, titolari della gelateria aperta nel 2024 dopo l’esperienza del primo punto vendita di Fidenza. «Scoop! nasce dall’idea di creare da Magritte uno spazio polifunzionale che accogliesse giovani artisti piacentini e unisse l’arte alla nostra passione», racconta Cavi. «Un progetto che per il primo anno prevede un ricambio quasi mensile degli espositori, così da dare spazio a più sensibilità e linguaggi possibili». La formula è semplice, ma tutt’altro che scontata: la gelateria diventa anche uno spazio espositivo e le opere entrano in dialogo con il mondo del gelato. Cavi, grande appassionato di fumetti, ha scelto fin dall’inizio di coinvolgere illustratori, fumettisti e artisti provenienti da percorsi differenti. «Tutte queste persone portano un messaggio molto intimo, personale e originale. È interessante anche per i clienti vedere, mese dopo mese, un negozio che cambia». E poi c’è il gusto, inteso non soltanto come esperienza gastronomica. «A ogni artista viene dedicato un waffle o un abbinamento speciale creato da noi dopo aver ascoltato e conosciuto il suo lavoro. Una sorta di "traduzione in gelato" dell’universo artistico ospitato sulla parete».