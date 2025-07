Da Piacenza a Hollywood: «I miei effetti digitali per cinema e tv»

Città distrutte da onde d’energia, mostri oscuri, fuoco di draghi: oggi molti effetti speciali al cinema sono creati con la computer grafica, che richiede grande abilità artistica. Un eccellente professionista in questo campo è Carlo Arcelli Fontana, piacentino che lavora in Australia per Framestore, vincitrice di due Oscar per i migliori effetti visivi. Dopo il liceo scientifico a Piacenza e studi di computer grafica a Milano, Carlo ha iniziato con video editing e motion graphic, ma il sogno era il cinema. Ha imparato da autodidatta il software 3D “Houdini” e fatto un tirocinio a Toronto presso Side Effects, casa madre del programma. In Canada ha lavorato su effetti speciali per Netflix, inclusa la quarta stagione di “Stranger Things”, curando scene horror realistiche. Ora è a Melbourne con Framestore, dove ha collaborato a film come “Thunderbolts” (Marvel, 2025) e “Dragon Trainer” (2025), realizzando esplosioni, fuoco, polvere e simulazioni di fluidi che arricchiscono le scene.