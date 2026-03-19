Da Piacenza verso il mondo con Intercultura

Piacenza diventa un crocevia di culture: mentre nove studenti internazionali scoprono il territorio, 15 giovani piacentine, vincitrici del concorso Intercultura hanno ricevuto stamani il mandato per la loro partenza verso il mondo. L'evento rappresenta il riconoscimento formale per un gruppo di giovani pronte a rappresentare il territorio in altrettanti Paesi nel mondo. La cerimonia si è svolta in una cornice d’eccezione: la Settimana di Scambio “Piacere Piacenza”, che fino al 22 marzo vede la nostra città accogliere nove studenti internazionali. Questi ragazzi, provenienti da Brasile, Canada, Cile, Finlandia, Germania, Giappone, Repubblica Dominicana, Turchia e attualmente ospiti di altre città italiane da settembre, vivranno per una settimana l’accoglienza delle famiglie e delle scuole piacentine, partecipando attivamente alla festa dei loro coetanei in partenza.

Gli studenti ospiti frequenteranno per tre mattine le lezioni presso l’Istituto alberghiero “ITAS Rainieri-Marcora”, scoprendo le eccellenze del Campus Agroalimentare. Il programma prevede inoltre visite guidate della città, oltre a una tappa a Bobbio, vincitore de “Il Borgo dei Borghi” nel 2019, e un laboratorio finale di cucina piacentina sabato 21 marzo. In una società sempre più interconnessa, dove è fondamentale lo sviluppo di competenze interculturali, l'esperienza del viaggio diventa un esercizio di consapevolezza. Il percorso di formazione di Intercultura spinge infatti i ragazzi a "fare spazio" a nuove prospettive, rinunciando temporaneamente alle proprie certezze per accogliere modi di vivere e pensieri diversi. Uscire dalla propria zona di comfort permette di preparare una "valigia" fatta di capacità di adattamento, spirito critico e autonomia, competenze oggi richieste non solo dal mondo della scuola, ma anche da quello del lavoro. Durante la cerimonia sono state consegnate le pergamene a 15 studenti:

- Elisa, Vittoria, Clara, Bianca e Sofia che frequenteranno rispettivamente un anno scolastico in Thailandia, Argentina (2), Francia e Costarica;

- Melissa, Lucia, Greta, Subhash, Bice e Sara che vivranno l’esperienza di un semestre in Colombia, Argentina (2), Thailandia e USA (2);

- Giulia, Giada e Giulia che vivranno l’esperienza di un trimestre in Germania, Corea del Sud e Irlanda;

- Stella che frequenterà un corso di lingua di un mese nel Regno Unito.

Questo investimento sul futuro dei giovani è reso possibile anche grazie a un solido sistema di borse di studio che, a livello nazionale, copre i costi per circa due terzi dei partecipanti. Sul piano locale, l’iniziativa vede il prezioso sostegno di Confindustria, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Fondazione Ronconi Prati, che hanno scelto di investire nella formazione internazionale degli studenti residenti nel territorio. La cerimonia è stata anche l'occasione per incontrare gli studenti internazionali che stanno vivendo il loro anno in Italia proprio a Piacenza: Cemre dalla Turchia, Hatsuki dal Giappone, Lara dal Brasile, Pear e Phayu dalla Thailandia L'esperienza di Intercultura non si esaurisce infatti con la partenza, ma coinvolge l'intera comunità attraverso l'ospitalità.

"Fare spazio" significa, in questo senso, anche la disponibilità di una famiglia locale ad aggiungere un posto a tavola per accogliere un giovane di un'altra cultura, trasformando la propria quotidianità in un’esperienza internazionale. In queste settimane, i volontari del Centro locale sono impegnati nella ricerca e nella selezione delle famiglie interessate ad aprirsi a questa opportunità per i ragazzi che arriveranno in Italia da settembre.