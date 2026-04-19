Dal Cappellaio Matto ai richiami autobiografici: inaugura "Ex Libris"

Lunedì 20 aprile nel campus Piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura la mostra “Ex Libris”. Protagoniste, nell’atrio d’onore dell’ateneo di via Emilia Parmense 84, saranno le opere dello scultore Mario Branca. L’esposizione inaugurerà alle 11,30 e sarà visitabile fino a venerdì 22 maggio, come ulteriore riconferma dello scambio sempre più vivace tra Università e mondo dell’arte.

Al momento inaugurale interverranno il direttore della sede di Piacenza - Cremona dell’Università Cattolica, Angelo Manfredini, insieme all’artista e al curatore Carlo Francou. «Siamo felici di ospitare questa raccolta di Mario Branca – dice Manfredini -, un artista di spicco profondamente legato alla nostra città». «Un’altra mostra – aggiunge il direttore - di grande valore e un’ulteriore proposta culturale per il territorio».

Tra le opere che saranno esposte nell’ateneo Piacentino di Università Cattolica del Sacro Cuore alcune sono chiari rimandi al Cappellaio Matto e ad Alice, tratti dalle famose opere nate dalla fantasia di Lewis Carrol. Altre opere rappresentano richiami autobiografici.