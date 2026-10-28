Dal castello di San Damiano all'Antica Roma: cultura a Borgonovo con AllenaMente
Gli incontri della rassegna che si tiene nell'auditorium del paese
Mariangela Milani
|2 ore fa
È andata oltre ogni aspettativa la partecipazione al primo degli incontri che ha segnato l’avvio di AllenaMente. La rassegna culturale ha ospitato in auditorium a Borgonovo lo storico Giorgio Eremo con una lezione sul castello di San Damiano.
Ancora di storia, ma con un respiro più ampio, si parlerà giovedì 5 e giovedì 12 novembre con ospite la storica Elena Grossetti durante due lezioni a tema “l’Antica Roma tra quotidianità e alimentazione”.
Giovedì 19 novembre saranno ospiti Leili Maria Kalamian e Matteo Eremo per presentare il romanzo "Quando eravamo invincibili. 1963, la vera storia di una squadra di ragazzi nata in periferia a Piacenza".
Giovedì 19 novembre saranno ospiti Leili Maria Kalamian e Matteo Eremo per presentare il romanzo "Quando eravamo invincibili. 1963, la vera storia di una squadra di ragazzi nata in periferia a Piacenza".
L’orario per questi appuntamenti è sempre alle 15 e sempre in auditorium a ingresso libero.
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