Dal castello di San Damiano all'Antica Roma: cultura a Borgonovo con AllenaMente

È andata oltre ogni aspettativa la partecipazione al primo degli incontri che ha segnato l’avvio di AllenaMente. La rassegna culturale ha ospitato in auditorium a Borgonovo lo storico Giorgio Eremo con una lezione sul castello di San Damiano.

Ancora di storia, ma con un respiro più ampio, si parlerà giovedì 5 e giovedì 12 novembre con ospite la storica Elena Grossetti durante due lezioni a tema “l’Antica Roma tra quotidianità e alimentazione”.

Giovedì 19 novembre saranno ospiti Leili Maria Kalamian e Matteo Eremo per presentare il romanzo "Quando eravamo invincibili. 1963, la vera storia di una squadra di ragazzi nata in periferia a Piacenza".

L’orario per questi appuntamenti è sempre alle 15 e sempre in auditorium a ingresso libero.