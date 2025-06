Gianna Merli e Giuseppe Tirelli della Galleria delle Visioni: «Promuoviamo gli artisti lasciando loro la massima libertà»

È una stradina del centro storico che, come una vena pulsante, collega il cuore della città, piazza Cavalli, alla sua anima storica, Palazzo Farnese. Lì, c’è un locale dove sono passati tantissimi artisti piacentini - ne ricordiamo due scomparsi di recente, Gaby Pizzi e Lino Budano, ma anche il grande e indimenticato Giancarlo Braghieri - e tanti altri da ogni città d’Italia, che ormai sono diventati amici.

La Galleria delle Visioni si trova, da 15 anni, al numero 34 di via Cittadella. Ad accogliermi è uno scultore noto e stimato, Giuseppe Tirelli. «Molti di questi artisti erano amici miei - spiega Tirelli ricordando gli inizi -. Poi se ne sono, via via, inseriti di nuovi». Ci raggiunge l’altra anima fondamentale della Galleria, l’insegnante Gianna Merli, che specifica subito: «La nostra forza è il gruppo».