Giornalista, musicista e fotografo: Guido Zurlino a "Lo specchio"

Un destino segnato dagli incontri, dalla curiosità e da una passione mai spenta per la cultura anglofona. È la storia di Guido Zurlino, protagonista della nuova puntata de Lo Specchio di Piacenza, il format di Telelibertà condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, in onda stasera, martedì, alle 20.30.

Traduttore, giornalista pubblicista, musicista e fotografo, Zurlino ha costruito nel tempo un percorso originale, attraversando mondi culturali diversi. Dalla fantascienza tradotta per collane storiche come Urania, fino ai reportage di viaggio per la rivista Atlante, passando per la musica, la fotografia e lunghi itinerari tra Stati Uniti e Oriente. Una vita segnata spesso dal caso – o forse dalla fortuna – ma sempre guidata da libertà intellettuale e desiderio di scoprire.

Alle radici del suo percorso c’è anche una storia familiare che guarda oltreoceano: il nonno Pasquale partì analfabeta per New York nel 1911, sbarcando a Ellis Island. Un’eredità simbolica che ha accompagnato Zurlino nella sua attrazione per l’America, la sua lingua e la sua cultura. Negli anni Sessanta, mentre l’inglese diventava la chiave per entrare nella nuova scena culturale internazionale, lui iniziava a tradurre, suonare la chitarra e frequentare l’universo poetico e musicale della Beat Generation.

Tra autostop sulle strade americane, incontri inattesi e viaggi fino in Oriente, il suo racconto diventa anche una riflessione su quanto gli incontri possano cambiare una vita.