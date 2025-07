Gropparello, domenica si inaugura la Big Bench di Promis

A Gropparello, tra Groppovisdomo e località Croviano, arriva una panchina gigante: di colore giallo e verde, entra a far parte del “Big Bench Community Project” (quello delle grandi panchine dell’americano Chris Bangle, cittadino del cuneese dal 2009). A donarla al territorio è l’associazione Promis Gruparel, nata tre anni fa con l’idea di valorizzare la bellezza sparsa tra le valli Vezzeno, Chero e Riglio.

«Nell'organizzazione di eventi sportivi tra cui il Torneo dei Rioni di Gropparello collaboriamo da quando siamo nati – spiega Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel –. Ora volevamo lasciare un elemento materiale al territorio, che permetta di scoprirlo “toccandolo con mano”». A sottolineare il significato dell’iniziativa è poi il vicepresidente Marco Vincenti: «Il senso dell’iniziativa è nel termine regalo: sono già decine le persone arrivate, anche da fuori provincia, per apprezzare il panorama dalla panchina gigante. Tenevamo particolarmente fare questo regalo alla nostra comunità e al nostro territorio, che ha tanto da offrire».

All’inaugurazione ufficiale, prevista per domenica 20 luglio dopo una camminata in compagnia (la partenza, è alle 17 dal campo della festa di Groppovisdomo), non mancherà il sindaco Armando Piazza: «Promis Gruparel è un’associazione di ragazzi giovani che volontariamente investono sia su attività ludiche che sociali. Il dono della panchina rappresenta un prezioso segnale di investimento sul turismo sostenibile e lento, un incentivo alla scoperta della vallata».