Memorial Chicco Maggi, coppa a Piacenza Centro e maxi assegno per Lilt

Non solo il record di squadre partecipanti, pure al collaterale torneo di beach volley, ma anche lo straordinario riscontro di pubblico ad impreziosire la crescente fama del "Memorial Chicco Maggi”, dove sport, volontariato e solidarietà vanno felicemente a braccetto per un mix di appassionante successo.

Da incorniciare l'intero arco della terza edizione passata agli archivi sabato scorso, quando il lodevole impegno della macchina organizzativa composta da Promis Gruparel e Polisportiva è stato ulteriormente gratificato dal sold out sugli spalti e negli appositi spazi per la cena adibiti al "Rosso” di Gropparello. Entusiasmo e sano agonismo dei protagonisti in campo ai massimi, come l'affettuoso e costante pensiero, se non abbraccio rivolto a quella icona del volontariato locale che avrà gradito da lassù e che rispondeva al buon nome di Federico Maggi.

Maxi assegno per Lilt Piacenza

Tutti insieme appassionatamente, con Chicco idealmente presente, anche, se non soprattutto per fini benefici, nello specifico a sostegno della Lilt Piacenza e del suo impegno in progetti di prevenzione e lotta contro i tumori, cui è stato devoluto il tangibile contributo di 1.500 euro. Applausi al generoso raccolto tra quote d'iscrizione delle squadre, spontanee offerte ed asta delle magliette di giocatori illustri, alla marea di giovani volontari locali che si sono dati un gran daffare per l'intera durata (tre settimane) della manifestazione e agli atleti protagonisti sui campi di gara. E' stato un sabato intenso, già di buon mattino, per il gran numero di partecipanti al torneo di beach volley andato in scena nella piscina "La Castellana”, vinto dalla squadra dei Beach vibes.

A sfidarsi poi per primi sul manto erboso del "Rosso”, all'ora della merenda, sono stati i genitori e le giovanissime promesse del vivaio gialloverde. Poi è stata la volta di una partitella di calcio giovanile, prima dei classici appuntamenti delle sfide di calcio femminile (questa vinta ai rigori dalle giovani girls) e tra i fraterni amici di Chicco. Dulcis in fundo la finalissima del torneo per Over 35 vinta per il secondo anno di fila dalla Lugagnanese, che ha avuto la meglio sulla Fulgor Fiorenzuola (tra le sue fila il premio di miglior giocatore, Beppe Malvezzi), e poi quella del Torneo dei Comuni, che ha visto prevalere Piacenza centro (4-2) su Piacenza Stadio. La squadra vincente, capitanata da Leo Maggi, si è fregiata dei premi individuali di miglior giocatore (Massimo Baia) e miglior portiere (Matteo Maccagni). Capocannoniere Luca Franchi (Piacenza Stadio). Chiosa poi riservata agli apprezzati interventi di Marta Consonni (Lilt), Marco Maggi e Sandro Pezzani, rispettivamente presidenti di Promis e Polisportiva Gropparello.

"Quello di Promis e Polisportiva è un dono speciale e fondamentale per proseguire il nostro impegno nella realizzazione di progetti per la prevenzione e la lotta contro i tumori" le parole di Consonni, presente alla serata conclusiva in rappresentanza, oltre che Lilt, anche di Csen Piacenza.

I prossimi eventi di Promis

L'estate al campo sportivo continua con il torneo notturno di calcio a cinque che prenderà vita tra sabato 28 e domenica 29 giugno. Iscritte 24 formazioni provenienti da tutta la provincia. Le ultime due di luglio come da tradizione ormai consolidata è tempo di Torneo dei Rioni e poi, il primo fine settimana di agosto, grande attesa per la Festa dei Cuion tra via IV novembre e piazza Roma a Gropparello.