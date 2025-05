I giardini della Ricci Oddi aperti in pausa pranzo

La Ricci Oddi apre la stagione primaverile con uno speciale accesso al suo parco-giardino. E lo fa per la prima volta. Nei mercoledì di maggio alle ore 13 la galleria d’arte moderna di via San Siro a Piacenza propone brevi visite a tema condotte dalla direttrice Lucia Pini. A seguire, chi lo desidera potrà concedersi una pausa pranzo comune nel giardino della galleria, la classica "schiscetta", il panino portato da casa «che avrà un sapore speciale se gustato all’ombra degli alberi che svettano accanto al bellissimo edificio progettato da Giulio Ulisse Arata» commenta Pini.

Si comincia mercoledì 7 maggio con una visita dedicata ad Amedeo Bocchi "Nel segno della conoscenza: Amedeo Bocchi e la sua lunga vicenda artistica"; si prosegue il 14 maggio con un breve percorso dedicato alla mostra "Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento", visita che si aggancia alla mostra di XNL dedicata al grande pittore livornese, in Ricci Oddi si esaminano infatti opere di autori che si rifanno alla sua esperienza espressiva; quindi mercoledì 21 maggio si prosegue con "Felice Carena, l’arte come guida dell’anima"; infine mercoledì 28 maggio è la volta di "Immaginare cose non viste. I dipinti di Domenico Morelli in Ricci Oddi". Le visite avranno una durata di circa 30-40 minuti poi ci sarà tutto il tempo di godersi in tranquillità la pausa pranzo comune nel giardino.

L’ingresso per questi appuntamenti del mercoledì comprensivo di visite guidate con la direttrice è di 9 euro, costo intero, e di 5 ridotto. In questa area verde, come noto, è stato ritrovato il famoso "Ritratto di Signora" di Klimt, rubato e sottratto per vent’anni, poi restituito in modo rocambolesco alla galleria.