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I migliori 100 atenei al mondo, c’è anche l’Università Cattolica

I risultati della nuova edizione del QS World University Rankings. Beccalli: «Un impegno strategico per un’educazione trasversale»

Elisabetta Paraboschi
|2 ore fa
La “piazzetta” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La “piazzetta” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
1 MIN DI LETTURA
L’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”; “Theology, Divinity & Religious Studies”; “Nursing”. Particolarmente significativo è il miglioramento registrato nell’area medica, dove “Anatomy & Physiology” entra nella fascia 101-200. Inoltre, l’ateneo mantiene il suo posizionamento nella fascia 101-150 per le discipline di “Communication & Media Studies”, “Modern Languages”, “Law” e “Psychology”.
Sono questi alcuni risultati della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject 2026, un segno tangibile della didattica di qualità e dell’avanzata ricerca scientifica promosse dall’Università Cattolica nelle 12 Facoltà dei cinque campus: Milano, Roma, Brescia, Piacenza e Cremona.
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