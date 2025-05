Il fermento culturale piacentino a Nel Mirino

Piacenza e il suo fermento culturale saranno al centro della nuova puntata di "Nel Mirino", il programma di approfondimento in onda questa sera alle 21 su Telelibertà, condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi. Attraverso un confronto vivace e stimolante, la trasmissione offrirà una panoramica sulle tante anime della scena culturale piacentina, tra creatività, progettualità e voglia di innovare. A discuterne in studio, voci autorevoli e protagonisti attivi del panorama culturale locale: Eleonora Bagarotti, giornalista e responsabile Cultura e Spettacoli del quotidiano Libertà, Riccardo Covelli, ideatore e organizzatore del Bleech Festival, Nicola Curtarelli, presidente dell’Arci Piacenza e promotore di numerose iniziative sul territorio, Giovanni Guida, segretario del Tavolo universitario di Piacenza. Un'occasione preziosa per riflettere sul ruolo fondamentale della cultura come motore di crescita, inclusione sociale e costruzione dell’identità cittadina. Attraverso il racconto e le esperienze dirette di chi, ogni giorno, si impegna con passione per creare spazi di espressione, partecipazione e comunità, emerge una visione viva e plurale di ciò che la cultura rappresenta per Piacenza.