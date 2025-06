Il gruppo coreografico Unión Bellaca andrà alla finale mondiale di Reggaetón a Buenos Aires nel 2026

È un successo che profuma di energia, passione e ritmo quello conquistato da Unión Bellaca, il gruppo coreografico tutto al femminile nato a Piacenza e capitanato dalla coreografa Camilla Pozzi. Composto da otto giovani danzatrici – oltre a Camilla ecco Lucrezia Vincini, Deborah Guglielmetti, Ludovica Losi, Verena Fornaroli, Ilaria Pagliughi, Asia Trecordi e Alice Strozzi – il collettivo ha centrato un traguardo per certi versi storico ossia la vittoria al Torneo Internacional de Reggaetón Italia, che vale l'accesso alle finali mondiali in programma a Buenos Aires nel 2026. «Unión Bellaca è nato ufficialmente nel 2021 – racconta Camilla Pozzi – dopo anni di insegnamento presso la Elegancia Academy. Volevo costruire qualcosa di mio, portare in gara un'identità coreografica coerente e riconoscibile». L'identità è il reggaetón: solare, esotico, potente, uno stile che oggi domina le classifiche ma che fino a pochi anni fa era ancora considerato outsider nelle competizioni italiane.

Il gruppo con la coppa