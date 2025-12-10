"Il mondo dietro le fiabe", Daniela Conversi si racconta a Telelibertà

Un viaggio nel mondo delle fiabe di Daniela Conversi. Subito dopo il Tgl di stasera, mercoledì 10 dicembre, andrà in onda lo speciale condotto dal giornalista Marco Vincenti in cui l'autrice si racconterà presentando infine “Una cantastorie canta Cenerentola”: «Si tratta di una fiaba cantata - spiega Conversi -. Mi sono calata nelle vesti del Cantastorie, figura che ho sempre amato sin da bambina e poi adolescente, quando suonavo e cantavo con gli amici. Rappresentava per me il Vagabondare della fantasia». Perché Cenerentola? «È sempre stata la mia fiaba preferita poiché unisce differenti aspetti della vita, dolore, ingiustizia, riscatto e amore. Così, tanti anni fa prima di scrivere tutte le mie fiabe e racconti, ho voluto iniziare da lì per entrare nel mondo dell’immaginazione, ma anche reale, scrivendone il testo , la musica e facendo illustrazioni ad acquerello. Passò tanto tempo da allora e un giorno la tirai fuori dal cassetto per darle vita attraverso la realizzazione di un video,” la mia passione” così me la immaginavo!».

Nell'intervista realizzata nel museo di Libertà, la scrittrice e cantante ripercorrerà quella che definisce «l’esigenza di dare vita a racconti capaci di unire musica e prole, realtà e fantasia». Da dove nascono le fiabe di Daniela, gli spunti, l’immaginazione, il legame con il proprio territorio, l’amore per i suoi personaggi: i temi trattati nell’intervista dalla scrittrice e cantante dalle mille sfumature.

Durante la chiacchierata con Vincenti, l’autrice sottolineerà anche l’aspetto terapeutico dei suoi racconti: «Scrivere mi ha aiutato e mi aiuta a stare bene, a riflettere sulle grandi questioni della vita».

Una vera e propria avventura nell’avventura che porterà i telespettatori verso “Una cantastorie canta Cenerentola”.