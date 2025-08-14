Il Nicolini si distingue nei concorsi nazionali: tre allievi premiati

Note di successo per il Conservatorio Nicolini: tre giovani musicisti hanno conquistato la scena in prestigiosi concorsi nazionali, portando a casa premi e riconoscimenti che confermano l’istituto come un punto di riferimento nella formazione musicale del Paese.

La flautista Alessia Califano, allieva della professoressa Elena Cecconi, ha conseguito il 1° Premio Assoluto al Concorso Mercadante di Napoli. Il risultato, frutto di un percorso di studio rigoroso, evidenzia la qualità della preparazione tecnica e interpretativa, unita a una notevole maturità artistica.

Importanti affermazioni anche per i pianisti Andrea Serena e Asia Scaglia. Serena, seguito dalla professoressa Paola del Giudice, ha ottenuto il terzo premio al Concorso Internazionale “Andrea Baldi” di Bologna e il primo premio ex aequo al Concorso “Allegro Molto” di Mozzate (CO) con 99/100, interpretando brani di Ravel, Chopin e Scriabin.

Scaglia, della classe della professoressa Chiara Cipelli, si è classificata terza al Concorso “Bach” di Sestri Levante e ha condiviso con Serena il primo premio ex aequo a Mozzate, sempre con 99/100, grazie a esecuzioni delle opere di Schumann che hanno messo in luce un’interpretazione matura e approfondita.

«Questi risultati – ha dichiarato il presidente del Conservatorio, Massimo Trespidi – ci riempiono di orgoglio e testimoniano l’altissimo livello della nostra didattica. I successi dei nostri studenti non sono episodi isolati, ma il frutto di un lavoro costante, di un ambiente educativo che valorizza il talento e promuove l’eccellenza. A loro, ai docenti e alle famiglie va il mio più sentito ringraziamento».