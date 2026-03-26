IlPod, nasce la Piacenza Podcast Academy e il premio si rinnova

Giunto alla sua V edizione, IlPod – Italian Podcast Awards, il primo premio nazionale dedicato ai migliori podcast italiani, si rinnova ampliando il proprio progetto culturale e consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per il panorama del podcasting nel nostro Paese. Nato con l’obiettivo di valorizzare le produzioni audio più interessanti e innovative dell’anno, il premio evolve infatti in un’iniziativa ancora più ampia, che affianca alla premiazione un percorso dedicato alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione nel linguaggio del podcast.

Piacenza Podcast Academy, un nuovo progetto - nella città che da ormai tre edizioni ospita la premiazione - dedicato alla formazione per chi desidera avvicinarsi al podcast come linguaggio creativo e professionale. L’Academy nasce con l’intento di offrire strumenti concreti a chi vuole comprendere e sperimentare questo mezzo, attraverso incontri, laboratori, momenti di confronto e attività guidate da professionisti del settore. In un momento storico in cui il podcast sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei processi di produzione culturale e di divulgazione, la Piacenza Podcast Academy si propone come uno spazio di apprendimento e di dialogo capace di mettere in relazione autrici e autori, produttori, giornalisti e nuove generazioni di creator. Tutte le informazioni sulla nuova academy sono disponibili online all’indirizzo Accanto al premio nasce infatti, un nuovo progetto - nella città che da ormai tre edizioni ospita la premiazione - dedicato alla formazione per chi desidera avvicinarsi al podcast come linguaggio creativo e professionale. L’Academy nasce con l’intento di offrire strumenti concreti a chi vuole comprendere e sperimentare questo mezzo, attraverso incontri, laboratori, momenti di confronto e attività guidate da professionisti del settore. In un momento storico in cui il podcast sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei processi di produzione culturale e di divulgazione, la Piacenza Podcast Academy si propone come uno spazio di apprendimento e di dialogo capace di mettere in relazione autrici e autori, produttori, giornalisti e nuove generazioni di creator. Tutte le informazioni sulla nuova academy sono disponibili online all’indirizzo ilpod.it/

L’edizione 2026 de IlPod si terrà a settembre a Piacenza, in dialogo con il Festival del Pensare Contemporaneo, rafforzando il dialogo tra il mondo del podcasting e quello della riflessione culturale. Inserire il premio nel contesto del festival significa infatti riconoscere IlPodcast non solo come forma di intrattenimento, ma anche come strumento di analisi, racconto e interpretazione del presente, capace di intercettare nuove modalità di diffusione delle idee e della conoscenza.

comitato scientifico composto da professioniste e professionisti del mondo del podcasting, del giornalismo e della produzione audio. Il comitato avrà il compito di selezionare i podcast concorrenti nelle quattro categorie del premio, contribuendo a definire un processo di valutazione attento alla qualità narrativa, alla ricerca sonora e alla rilevanza culturale dei progetti presentati. Per il pubblico e tutti gli ascoltatori, sarà possibile segnalare i podcast da far concorrere al premio tramite un’apposita area del sito www.ilpod.it A segnare il rinnovamento di questa quinta edizione è anche la nuova struttura del premio, che introduce per la prima volta uncomposto da professioniste e professionisti del mondo del podcasting, del giornalismo e della produzione audio. Il comitato avrà il compito di selezionare i podcast concorrenti nelle quattro categorie del premio, contribuendo a definire un processo di valutazione attento alla qualità narrativa, alla ricerca sonora e alla rilevanza culturale dei progetti presentati. Per il pubblico e tutti gli ascoltatori, sarà possibile segnalare i podcast da far concorrere al premio tramite un’apposita area del sito www.ilpod.it www.ilpod.it

A far parte del comitato scientifico, al fianco della direttrice Rossella Pivanti - podcast producer indipendente con un solido background in ambito audio e radiofonico, formatrice e speaker nel digital audio - e dei fondatori del premio Maura Gancitano, filosofa e pedagogista, co-fondatrice di Tlon e direttrice filosofica del Festival del Pensiero Contemporaneo di Piacenza - e Fabio Ragazzo, - produttore e autore audio - ci saranno Roberta Lippi, scrittrice, autrice, giornalista e docente multimediale, che da anni lavora attraverso IlPodcast alla raccolta e divulgazione di testimonianze legate alla manipolazione psicologica; Valerio Nicolosi, giornalista e podcaster, autore e voce del podcast di informazione Scanner; Gian Luca Rocco, giornalista professionista e direttore responsabile del quotidiano Libertà, di Telelibertà e di Liberta.it; e Jacopo Penzo, responsabile delle partnership con i content creator e della cura editoriale dei podcast per il mercato italiano di Spotify.

Il nuovo formato del premio prevede quattro categorie principali pensate per rappresentare la varietà delle forme narrative e produttive che oggi caratterizzano IlPodcasting; Podcast dell’anno, Podcast indie dell’anno, Storia del podcast e premio dell’Academy, conferito proprio da coloro che prenderanno parte in questi mesi alla formazione. Le categorie intendono valorizzare, da un lato, i podcast che si distinguono per la qualità della scrittura e della narrazione, dall’altro i progetti capaci di offrire strumenti di approfondimento e interpretazione del presente. Accanto a queste dimensioni trovano spazio anche i podcast che sperimentano con il linguaggio del suono, con particolare attenzione alla ricerca sonora e al sound design, e le produzioni indipendenti che contribuiscono ad arricchire il panorama del podcasting italiano con nuovi sguardi e nuove voci.

«Con questa edizione IlPod diventa una piattaforma culturale stabile, con un Comitato Editoriale indipendente, quattro premi e un percorso di formazione all'ascolto critico rivolto ai più giovani. Vogliamo contribuire a costruire un canone vivo del podcasting italiano» - dichiarano Maura Gancitano, Andrea Colamedici, ideatori de IlPod – Italian Podcast Awards.

«IlPod è cresciuto negli anni insieme alla città, diventando un appuntamento riconosciuto a livello nazionale e un punto di riferimento per una comunità in continua evoluzione. La nascita della Piacenza Podcast Academy rappresenta un passaggio importante, perché aggiunge alla dimensione del premio quella della formazione e della crescita delle competenze, aprendo nuove opportunità soprattutto per i più giovani. In un tempo in cui i linguaggi cambiano rapidamente, IlPodcast è uno strumento potente per raccontare la realtà, approfondire i temi e costruire pensiero critico. Il dialogo con il Festival del Pensiero Contemporaneo rafforza ulteriormente questa vocazione, contribuendo a rendere Piacenza un luogo sempre più dinamico e riconoscibile nel panorama culturale nazionale» ha detto Katia Tarasconi, Sindaca di Piacenza.

«Come ente di sviluppo del territorio che ha la mission di promuovere l'innovazione anche in campo culturale, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha sostenuto fin dal principio la presenza a Piacenza degli Italian Podcast Awards. Riconosciamo in questa manifestazione nazionale un potenziale significativo in termini di costruzione di reti, approfondimento, promozione e formazione di uno dei mezzi di informazione in più rapida evoluzione negli ultimi anni Nel 2026, con la sinergia diretta con il Festival del pensare contemporaneo e con la nascita della Piacenza Podcast Academy, IlPod cresce e si rafforza in particolare nella sua dimensione formativa, per fare di Piacenza, sempre più, un centro di interesse a livello nazionale per i giovani, i giornalisti e i professionisti che vogliono apprendere o perfezionare le proprie capacità nella progettazione e nella produzione di contenuti» - sottolinea Roberto Reggi, Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

«La Fondazione Teatri è orgogliosa di contribuire a un’iniziativa come IlPod, che non è soltanto un premio, ma un vero e proprio laboratorio di idee, capace di generare connessioni, competenze e nuove prospettive per il futuro della cultura. Un progetto in piena sintonia con il ruolo del teatro come luogo aperto alla sperimentazione, al dialogo tra linguaggi e alla crescita culturale del territorio. Piacenza, grazie a questa iniziativa, si conferma un punto di riferimento nazionale accogliendo professionisti, creativi e appassionati in un contesto di confronto e formazione di alto livello.» ha detto Cristina Ferrari, Direttrice Fondazione Teatri di Piacenza.

«Libertà è stato uno dei primi quotidiani locali a credere ed investire nei podcast: far parte, offrendo sia i nostri spazi sia le nostre competenze, di un progetto come ilPod è stato naturale ed è per noi motivo di orgoglio. Da giornalista credo che oggi ci sia un disperato bisogno di buona informazione e IlPodcast è diventato un canale affidabile e profondo, capace di arrivare senza scorciatoie alla testa ed al cuore degli ascoltatori» - ha detto Gian Luca Rocco, Direttore responsabile del quotidiano Libertà.

IlPod – Italian Podcast Awards si è affermato negli anni come uno dei principali punti di riferimento per la comunità del podcasting in Italia, contribuendo a far emergere nuovi autori e nuovi progetti e a costruire una rete sempre più ampia di professionisti, ascoltatori e appassionati. Con la nascita della Piacenza Podcast Academy e l’introduzione del comitato scientifico, l’edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso del progetto, con l’obiettivo di rafforzare la comunità del podcasting e accompagnare la crescita di un linguaggio che negli ultimi anni ha trasformato profondamente il modo di raccontare storie, informare e divulgare.