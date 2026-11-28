Salire a bordo di una carrozza e percorrere le strade della Piacenza del 1816 in compagnia di Ferdinando Landi. Farsi raccontare da Bernardo Pallastrelli la storia delle istituzioni culturali cittadine o lasciarsi guidare dallo studioso piacentino nella soluzione di un mistero. E ancora, consultare da casa antichi manoscritti, fotografie storiche, mappe e pubblicazioni rare.

Sono alcune delle opportunità offerte da Digit@Piacenza, il progetto promosso dal Comune e finanziato attraverso i fondi europei della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del programma regionale Fesr 2021-2027. L’iniziativa mette in rete i Musei Civici di Palazzo Farnese e la biblioteca Passerini Landi, con l’obiettivo di rendere il patrimonio storico, artistico e documentale cittadino accessibile a un pubblico sempre più ampio.

I tesori da esplorare anche da casa

Il progetto di digitalizzazione ha interessato le collezioni numismatiche, le epigrafi, le opere pittoriche e le carrozze storiche dei Musei Civici. Sul versante della biblioteca, invece, sono stati valorizzati manoscritti e volumi rari del Fondo Pallastrelli, cartoline e fotografie storiche, mappe, disegni, stampe antiche e rari opuscoli pubblicati a Piacenza tra il Cinquecento e l’Ottocento.

I materiali sono stati resi disponibili attraverso diverse piattaforme digitali: PatER, LeggerePiace, Manus Online e Lodovico Media Library. Quest’ultima consente di esplorare immagini ad alta definizione, ingrandendole per osservarne anche i più piccoli dettagli.

Nel segno di Bernardo Pallastrelli

A fare da filo conduttore tra le due istituzioni è la figura di Bernardo Pallastrelli (1807-1877), illustre studioso piacentino considerato il padre del Museo Civico. Alla sua morte lasciò una preziosa raccolta di circa duemila volumi e rarissimi opuscoli di interesse locale.

A distanza di quasi 150 anni dalla sua scomparsa, Pallastrelli torna ora a vestire i panni di guida alla scoperta del patrimonio culturale cittadino, grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Un mistero da risolvere e quattro avatar

Tra le novità figura «Il fiore nascosto», un escape game, fruibile sia online sia in presenza, nel quale Pallastrelli accompagna i partecipanti nella risoluzione di un mistero.

Attraverso appositi visori sarà inoltre possibile compiere un viaggio immersivo nella Piacenza di oltre due secoli fa, mentre la realtà aumentata permetterà di incontrare quattro personaggi legati alla storia culturale cittadina: Bernardo Pallastrelli, Giuseppe Poggi, Ferdinando Landi e Pier Francesco Passerini.

I loro avatar, attivabili attraverso QR code collocati in biblioteca e nei Musei Civici, racconteranno le origini e la storia delle due istituzioni. A disposizione dei visitatori anche tavoli touch per esplorare i contenuti e cimentarsi nelle attività interattive.

Le opportunità per gli studenti

Le nuove tecnologie entreranno stabilmente nell’offerta culturale cittadina, con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Tavoli interattivi e visori saranno utilizzati dalle scuole nell’ambito delle attività didattiche in biblioteca, mentre saranno organizzate visite guidate dedicate per consentire ai partecipanti di sperimentare i nuovi strumenti.

L’obiettivo è avvicinare nuovi pubblici alla storia di Piacenza, offrendo modalità di conoscenza che affianchino quelle tradizionali.