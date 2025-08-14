Isabella Ferrari premiata a Pantelleria: «Un luogo dell’anima»

«Un luogo dell'anima, l'unico ancora possibile». Così l'attrice piacentina Isabella Ferrari ha parlato della "sua" Pantelleria, l'altra sera nella sala consigliare del comune siciliano: è lei la vincitrice della 19° edizione del premio "Progetto da Pantelleria" che dal 2007 celebra le personalità che hanno realizzato progetti significativi sull'isola, contribuendo alla sua promozione e valorizzazione. «Con i suoi numerosi reportage fotografici ha portato la nostra isola in tutto il mondo» ha spiegato, consegnandole il premio, il giornalista Italo Cucci del giornale online "Pantelleria Internet", ideatore dell'iniziativa insieme al direttore Salvatore Gabriele e il Rotary Club Pantelleria. «Ho cercato di pensare un pochino a perché mi sono innamorata di Pantelleria» ha spiegato Ferrari, ormai da 25 anni habitué dell'isola.