La messa nel bosco di Santa Franca: «Un'antica tradizione che manteniamo viva»
Un appuntamento all'anno nella cappelletta dedicata a Franca di Vitalta a Bacedasco Alto
Federica Duani
August 20, 2025|3 ore fa
Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta- © Libertà/Federica Duani
Nel bosco di Santa Franca, a Bacedasco Alto, nel comune di Castell'Arquato, c'è una cappelletta dedicata a Franca di Vitalta, dove la messa si celebra una volta all'anno: lo scorso 10 agosto erano circa 50, i fedeli che hanno alimentato una tradizione fatta di storia e spiritualità. Un passo indietro, allora: venerata come protettrice dei bambini e dell'Alta Valdarda, Franca nacque a Vitalta (Vernasca) nel 1175. La sua fu una vita fatta di scelte coraggiose, in breve si riassumono così : in convento a 7 anni, a 14 la consacrazione, badessa a 24. Morì il 25 aprile 1218, fu nominata santa nel settembre 1273 da Gregorio X (papa piacentino); nel 1882 venne fondato l'attuale oratorio di Santa Franca in località Colombello (a circa 6km da Morfasso) e oggi le sue spoglie sono conservate a Piacenza, nella chiesa dedicata a San Raimondo.
«Due anni fa abbiamo festeggiato gli 800 anni della chiesetta di Bacedasco: fu edificata nel 1223, è infatti antecedente all'oratorio di Santa Franca di Vitalta di Vernasca, che è del 1932 – racconta Giuliana Sesenna – . Mia nonna, Maria Rocca, si prese sempre cura della cappelletta, così ora continuo io. Ogni anno, la prima o la seconda domenica d'agosto, la comunità si adopera per portare nuovi fiori e sistemare il giardino antistante. È una tradizione che vogliamo mantenere viva».
Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta, Bosco di Santa Franca (Bacedasco Alto) Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta, Bosco di Santa Franca (Bacedasco Alto)
Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta, Bosco di Santa Franca (Bacedasco Alto) - don Igino Barani Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta, Bosco di Santa Franca (Bacedasco Alto)
Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta, Bosco di Santa Franca (Bacedasco Alto), don Igino Barani Messa nella cappella di Santa Franca da Vitalta, Bosco di Santa Franca (Bacedasco Alto), don Igino Barani
Gli articoli più letti della settimana
1.
Morta l'ucraina investita, i figli al fronte non possono dirle addio
2.
Ubriaco entra in giardino per rubare un’auto, preso a pugni dal proprietario
3.
«È finita»: l'ultimo messaggio del C130 Air Algerie schiantatosi alla Besurica 19 anni fa
4.
Ferragosto tra tutto esaurito e overtourism con code da 12 chilometri (video)