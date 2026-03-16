"Le stagioni della cultura", 15 progetti finanziati con 48mila euro

Sono 15 i progetti finanziati grazie al bando comunale «Le stagioni della cultura», volto a sostenere con una cifra complessiva di 48mila euro le iniziative delle diverse realtà del territorio che, nel proporre spettacoli, concerti, conferenze e percorsi laboratoriali possano valorizzare, in tutti i periodi dell'anno, le suggestioni della città e dei suoi spazi pubblici. Altri 12 progetti sono risultati idonei ma non finanziati.

«Se le risorse a disposizione per il prossimo anno lo consentiranno faremo il possibile per finanziare altri progetti - ha spiegato l'assessore Christian Fiazza presentando in municipio i soggetti vincitori: -, scorrendo la graduatoria delle istanze ammesse».



Questo l'elenco, suddiviso per "stagione", dei progetti destinatari dei contributi, che variano da 1592 a 3413 euro in proporzione alla richiesta e al punteggio ottenuto. L'importo massimo finanziabile corrispondeva all'80% del costo complessivo.

Primavera 2026 - dal 20 marzo al 21 giugno

- "Festa di Agopuntura Urbana: il Design messo a terra in pubblico": in aprile installazione delle strutture e avvio dei laboratori, con artisti di strada che creeranno opere di design urbano tra Quartiere Roma, Cavallerizza e parco della Galleana.

Estate 2026 - dal 22 giugno al 20 settembre

- "Trasfigurazioni", a cura di De Arte Saltandi Aps, dal 5 al 7 giugno: spettacoli di danza, incontri e momenti conviviali alla galleria Ricci Oddi.

- "Poesie e serenate", proposta di «Piacenza nel cuore» in programma tra giugno e settembre: raccolta e lettura di poesie dialettali nello scenario della Muntà di Ratt.

Autunno 2026 - dal 21 settembre al 21 dicembre

- Premio Cat", edizione 2026 da ottobre a dicembre, a cura di Cinemaniaci: incontri e laboratori con critici cinematografici, percorso formativo e premiazione finale del concorso rivolto alle scuole secondarie di 2º grado.

- "Viaggi d'autunno" con Nuovi Viaggiatori Aps, in calendario il 24 e 25 ottobre: laboratorio di scrittura e immagini, letture con gli autori tra Besurica, Parco della Galleana e Parco Montecucco.

- "Voci dalla pandemia a cura de I Sottospirito Aps, in programma il 21 novembre: spettacolo teatrale nella cornice di piazza Borgo.

- "Piacenza crocevia di cammini", proposta di Kultur Dom Aps tra ottobre e dicembre: incontri lungo l'itinerario cittadino della Francigena (Cattedrale, basiliche di San Savino e Sant'Antonino, piazza Borgo), tra "camminate teatrali", spettacoli in strada e racconti storici dei luoghi.

Inverno 2026/2027 - dal 22 dicembre al 30 marzo

- "Alta Voce - Festival di monologhi comici" , a cura di No Studio Aps, in programma dal 19 al 22 gennaio: quattro spettacoli su temi di rilevanza culturale, declinati in vena comica, nella cornice del Teatro Trieste 34.

- "Andiamo all'opera, non alla guerra", proposta di Amici della Lirica per il 30 gennaio: incontri con esperti musicali alla Sala dei Teatini, dedicati a Verdi e il Risorgimento, Verdi e il rapporto con Patria, potere e conflitto, l'Europa e l'attualità.