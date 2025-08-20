L'ex Uci Cinema è pronto a riaprire. sarà "The Screen Cinemas”

È questione di giorni: "The Screen Cinemas” sta arrivando a Piacenza e sorgerà negli spazi dell'ex Uci Cinema (ex Cinestar), chiuso lo scorso 14 luglio. A confermare l'imminente arrivo della nuova apertura sono i lavori in corso e il movimento di questi giorni nella struttura del multiplex di via Corrado Visconti 1. E a confermare la nuova gestione è anche un post Instagram del circuito cinematografico che nelle scorse ore ha anticipato: "Piacenza, si torna al cinema! Con tanti nuovi film”. "The Screen Cinemas rappresenta un nuovo circuito italiano di multisale cinematografiche che si pone come obiettivo l'apertura di almeno 5 multisala nei prossimi anni” si legge sul sito del cinema. La società a responsabilità limitata - iscritta alla Camera di Commercio di Catania nel 2014 - ha aperto il suo primo cinema a Milazzo, al "Parco Commerciale Corolla", a cui hanno fatto seguito le sale di Messina e Roma. Attualmente, insieme a quello di Piacenza, il circuito sta riaprendo un multisala anche a Como.

Intanto Cgil Piacenza fa sapere che il passaggio da una gestione all'altra è avvenuto nel rispetto delle condizioni lavorative dei dipendenti.