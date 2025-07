Uci Cinemas abbandona Piacenza, ipotesi nuovo gestore

Uci Piacenza è in chiusura: dal 14 luglio non farà più parte del gruppo Uci Cinemas». È la comunicazione che tutti gli iscritti al sito del multisala piacentino hanno ricevuto nella propria casella di posta elettronica in questi giorni. In realtà il cinema di via Corrado Visconti 1 non si prepara a chiudere definitivamente ma a un cambio di gestione. Poco ancora si sa sul gruppo che prenderà le redini della struttura gestionale del multiplex: voci di corridoio parlano di un’acquisizione da parte del circuito Notorious che già in altre realtà come quella di Curno, in provincia di Bergamo, e Ferrara, è subentrata alla gestione di Uci.

Stop temporaneo

Con molta probabilità il multiplex piacentino rimarrà chiuso dal 14 luglio al 14 agosto per definire questa transizione che coinvolgerà inevitabilmente i dipendenti.

Il nodo del personale

«Si tratta di 6 dipendenti a tempo indeterminato, da oltre 10 anni lavoratori presso il multisala, e altri dipendenti più giovani con un contratto part time - spiega Stefania Pisaroni, segretaria del sindacato lavoratori della comunicazione di Cgil Piacenza -È già qualche mese che stiamo monitorando la situazione a livello nazionale, regionale e territoriale. Quella del multisala piacentino era una situazione in evoluzione: adesso che abbiamo una data certa, i tempi sono stretti e stiamo definendo la fase tecnico-operativa di questo periodo di transizione. Al momento siamo ancora in attesa di conoscere il contenuto dei documenti di questo passaggio ma nostro obiettivo primario è quello della massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno della struttura, quello di garantire la continuità delle loro condizioni lavorative e di quanto hanno maturato, a partire dai livelli professionali, dalle ferie e tfr». Il multiplex di via Visconti era stato aperto nel 2002 dal circuito Cinestar. Con 10 sale e una capienza di 2mila spettatori era stato il primo multiplex del circuito a essere inaugurato in Italia.

Nel 2007 a prenderne la gestione era stato il circuito Uci Cinema, che aveva rilevato, insieme a quello di Cinestar, a metà del 2007 anche il marchio di Europlex Cinemas nel 2006.