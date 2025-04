L'ingegnera e la pianista ancora a scuola

Tutti (forse troppi?) a dibattere di intelligenze artificiali. Ma per fortuna la realtà riserva ancora belle scoperte. Ogni sabato mattina alla scuola paritaria Sant’Orsola di viale Risorgimento, davanti al Farnese, quasi una ventina di piacentini e piacentine si sono ritrovati in aula per apprendere - o riprendere - il Greco antico e il Latino. Docente per il primo la professoressa Donatella Vignola (iconico volto del liceo Gioia, oggi in pensione), e per il secondo la collega (in attività al liceo Colombini) Leili Maria Kalamian.

L’anno passato il corso per adulti che avevano abbandonato il Latino dopo il diploma oppure non l’avevano mai studiato (ed era rimasto loro il rimpianto) era ospitato alla Galleria Biffi, quest’anno la sede delle lezioni del sabato mattina di diversi professionisti e pensionati è stato Sant’Orsola. «Il metodo scelto per l’apprendimento degli adulti è quello Natura - spiega, per il Latino, Kalamian - ovvero contestuale-induttivo, con interazione orale in lingua latina, ma ovviamente anche studio della grammatica». «Le mie allieve - spiega, di rimando, la professoressa Vignola - perché tutte donne sono, riunisce ex studentesse del Classico che hanno voluto riaprire i libri del Greco antico, ma c’è anche chi è neofita. Per facilitare l’apprendimento ho prodotto materiali con traduzione in Latino del medesimo testo in Greco. Il corso è partito a febbraio, 17 lezioni giunte oggi al traguardo con l’impiego di materiale didattico innovativo e una grammatica semplificata». Insomma, c’è una riscoperta del mondo classico, a partire dalle lingue, e confermata dalle sale conferenze affollate di persone alla Galleria Biffi sui grandi temi del pensiero occidentale, che costituite la seconda gamba del progetto (conferenze aperte a tutta la città).

Tra i partecipanti Martina, ingegnera d’eccellenza, e Teresa, insegnante di pianoforte