"Lo Specchio di Piacenza" alle 20.30 su Telelibertà, protagonista Alberto Dosi

Torna l’appuntamento settimanale con Lo Specchio di Piacenza, il format curato da Nicoletta Bracchi, che racconta alcuni dei volti più originali e autentici del nostro territorio. Stasera, alle 20.30 su Telelibertà, lo “specchio” rifletterà l’energia vulcanica di Alberto Dosi: broker di professione, ma soprattutto uomo dalle mille passioni e instancabile maratoneta della vita.

Campione di scacchi (è nel consiglio nazionale dell’ASIGC), collezionista generoso, cultore di geografia, grande esperto dei Beatles — la sua “beatlemania” nasce da un biglietto regalato dal padre — Dosi è anche impegnato da anni nel tessuto civico e culturale piacentino. Già consigliere comunale, attivo in fondazioni, associazioni, eventi e promozione del territorio, si muove con lo stesso passo deciso con cui ha corso diverse maratone in alcune città europee in appena diciotto mesi.

Nel suo stile inconfondibile, tra ironia, lucidità e passione, Dosi si racconta davanti allo “specchio” tra memoria e visione, gioco e riflessione. Un viaggio tra scacchiere e canzoni dei Fab Four, sfide personali e impegno collettivo. Con qualche sorpresa e risposta a bruciapelo, come da tradizione del programma. Tutte le puntate sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.