L'Orchestra Farnesiana e il violista Simonide Braconi del Teatro alla Scala in concerto stasera in Fondazione

L’Orchestra Farnesiana dei fratelli Schiavi, composta da tanti musicisti della Scala e di altre importanti orchestre, con solista Simonide Braconi, prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, saranno protagonisti questa sera alle 20.30 del Concerto per Piacenza all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con ingresso libero.

In programma, brani di Händel-Casadeus, Mozart e Hummel.

E nello stesso auditorium, per quasi tutta la settimana i musicisti hanno registrato un album che uscirà prossimamente con la prestigiosa rivista Amadeus, massimo punto di riferimento per l’editoria sulla musica classica in Italia e non solo. In copertina, dunque, il maestro Braconi e l’Orchestra Farnesiana di Piacenza appariranno durante le registrazioni nel suggestivo auditorium di via Sant’Eufemia, 12.