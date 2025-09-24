Lugagnano, bandiera gialla per l'area camper: «Ora intervento da 110mila euro»

Al Salone del Camper di Parma, in programma dal 13 al 21 settembre, il Comune di Lugagnano ha ricevuto la Bandiera Gialla dell’associazione Campeggiatori turistici d’Italia, importante riconoscimento conferito alle località che investono nell’accoglienza per il turismo itinerante. A ritirare il premio, il numero 116 in Italia, è stato l’assessore al Turismo Ivan Leppini. «È un riconoscimento importante che premia l’impegno del Comune nello sviluppo dell’area camper, circondata da bellezze naturali come i calanchi di Lugagnano e i borghi dell’Alta Val d'Arda», le sue parole.

L’area camper di via Arda, attualmente in grado di ospitare fino a 40 veicoli, sarà oggetto di un intervento di ammodernamento da circa 110mila euro, finanziato grazie ad un bando regionale per i Comuni fragili, e previsto entro il 2026. Il progetto prevede: digitalizzazione con Wi-Fi gratuito, totem interattivi per prenotazioni da remoto, accessibilità per persone con disabilità e una sbarra automatizzata per il controllo degli accessi

Angela Barozzi, consigliera di ACT Italia, ha sottolineato il valore del premio: «Lugagnano è l’esempio di un paese senza vocazione turistica che ha saputo valorizzare il territorio attirando i camperisti».