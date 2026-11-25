Mariani, nuovo libro: «Ecco la mia verità sul furto del Klimt»
Il cronista di Libertà racconta la “trattativa” e le indagini successive al ritrovamento
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Il giornalista Ermanno Mariani
Mancano pochi mesi al trentennale del furto del Ritratto di Signora di Gustav Klimt dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, una vicenda che resta avvolta nel mistero. L’enigma non si è dissolto nemmeno con il ritrovamento del dipinto dopo 22 anni di ipotesi e piste improbabili. Quel 10 dicembre 2019, il giornalista di Libertà Ermanno Mariani fu il primo a raggiungere il cortile della galleria di via San Siro, dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava la notizia destinata a fare il giro del mondo.
Da pochi giorni è in libreria “Il ritorno del doppio ritratto di Klimt”, edito da Terzo Grado.
«Questo volume è il seguito del precedente “Il mistero del doppio ritratto di Klimt” ed è basato sulle indagini e sugli sviluppi successivi al misterioso ritorno del quadro», spiega Mariani.