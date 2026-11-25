Mancano pochi mesi al trentennale del furto del Ritratto di Signora di Gustav Klimt dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, una vicenda che resta avvolta nel mistero. L’enigma non si è dissolto nemmeno con il ritrovamento del dipinto dopo 22 anni di ipotesi e piste improbabili. Quel 10 dicembre 2019, il giornalista di Libertà Ermanno Mariani fu il primo a raggiungere il cortile della galleria di via San Siro, dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava la notizia destinata a fare il giro del mondo.

Da pochi giorni è in libreria “Il ritorno del doppio ritratto di Klimt”, edito da Terzo Grado.

«Questo volume è il seguito del precedente “Il mistero del doppio ritratto di Klimt” ed è basato sulle indagini e sugli sviluppi successivi al misterioso ritorno del quadro», spiega Mariani.