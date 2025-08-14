Mascheratissima, dal ricordo alla rinascita della kermesse borgonovese

Dopo 24 anni di silenzio, Mascheratissima è tornata a Borgonovo trasformandosi da nostalgico revival a evento fisso. Lo scorso 28 giugno, piazza Garibaldi ha ospitato la seconda edizione del nuovo corso della storica kermesse, nata nel 1984 e sospesa nel 1999. Più di una semplice imitazione canora, Mascheratissima è una gara-spettacolo fatta di trucco, costumi, scenografie e passione. L’edizione 2025 ha visto in scena due esibizioni storiche (Trio Lescano e Renato Zero) e sette nuove performance (tra cui Paola e Chiara, Elvis, Tina Turner e Ricchi e Poveri), con video e regia curati nei dettagli. In programma per settembre la proiezione del filmato ufficiale in 4K, occasione per celebrare il successo e progettare nuove migliorie. Gli organizzatori stanno pensando a un nuovo nome: “C’era una volta… e c’è!”, per raccontare un passato che è ormai futuro.