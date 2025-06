“Moltitudini riflesse - Dentro il fumetto, fuori dal dolore”: mostra alla Passerini Landi

Oggi pomeriggio, martedì 3 giugno, alle 17 alla Biblioteca Passerini Landi sarà inaugurata la mostra “Moltitudini riflesse - Dentro il fumetto, fuori dal dolore”, realizzata dal gruppo “Pensatori allo Sbando” nell’ambito del progetto ComixCare, finanziato dal bando “Piacenza 2030 – Giovane Città Futura” del Comune di Piacenza.

“Il progetto ha messo in contatto diverse comunità terapeutiche della Fondazione La Ricerca, ovvero Emmaus, La Vela, Pellegrina e Luna Stellata - hanno raccontato Emanuele Maffi e Giulia Licardi – I ragazzi e le ragazze, una quindicina, hanno avuto l’opportunità di sviluppare un percorso con Lorenzo Calza per produrre un fumetto collettivo realizzato da loro. Li abbiamo coinvolti fin dall’inizio per non proporre qualcosa di calato dall’alto, incontrandoli personalmente, ascoltando le loro storie e le loro perplessità. In progress abbiamo organizzato anche un talk con la sceneggiatrice Carlotta Bacchelli che ci ha parlato della controcultura del fumetto e un momento di riflessione più intima con Elisabetta Balordi, educatrice de La Ricerca”.

Calza, sceneggiatore di “Julia” con alle spalle una solida esperienza nella conduzione di laboratori sulla scrittura creativa che affronta i temi del disagio, ha lavorato seguendo un metodo consolidato: “Sono partito dalla storia del fumetto per illustrarne la grammatica di base e poi ho raccolto le parole chiave importanti per loro – ha commentato – Questo momento è sempre una cartina di tornasole dell’auditorium che qui ha portato a una selezione di parole complesse, ed è diventato anche un’occasione per ragionare sul loro dolore: gestire i processi creativi significa anche riuscire a guardare il dolore senza farsi male perché viene calato in un contesto organizzato. La storia creata da questo gruppo eterogeneo, con un vissuto complicato, ha fatto emergere dei passaggi molto potenti”.

Oltre all’esposizione delle tavole nate dall'esperienza laboratoriale di scrittura e disegno, che resteranno in mostra fino al 21 giugno, sono in programma diversi eventi: il pomeriggio si aprirà con la performance del Piacenza Jazz Club con la marching band seguita dalla presentazione del progetto e dalla proiezione di un documentario che raccoglie le interviste ai ragazzi, a Calza e al team dei Pensatori. È prevista anche una sessione live di disegno con i fumettisti professionisti Christian Galli, Domenico Somma e Jack Sesenna in collaborazione con Ora Pro Comics. A chiudere, un concerto finale del Piacenza Jazz Club, con musiche ispirate ai temi trattati nei fumetti, e la proiezione tavole realizzate dai ragazzi con interpretazione delle storie. I Pensatori allo Sbando sono Eleonora Franco, Luca Fumagalli, Davide Imbesi, Giulia Licardi, Leonardo Lucca, Kekeba Kone, Emanuele Maffi e Irina Vetere. Con loro sono stati coinvolti nel progetto Valentina, Debora, Sergio, Alberto, Max e Cristiano.