Mr. Bowl: "Voglio recitare nel Paradiso delle signore, come Valentina Ghelfi!"

Mr. Bowl, bentrovato, ha degli abiti un po' fuori moda, cos'è successo?

Buongiorno a lei. Come sempre, non capisce niente. Si dice vintage. E sono abiti di grande classe. Ci riportano a epoche gloriose, in cui la fiducia regnava sovrana, c'erano grandi aspettative per il futuro.

Ma che sta dicendo?

Non le ho mai detto che sono un grande fan degli anni '50 e '60? Il grande boom economico per l'Italia, la speranza dopo l'orrore della Seconda guerra mondiale. Il paese che riparte.

Ho capito, facciamola breve. Tutta questa manfrina per annunciare chi sarà ospite nella puntata di Bowlcast?

Le manfrine le farà lei, come si permette? Comunque l'ospite sarà la grande Valentina Ghelfi, piacentina doc, femminista convinta, attrice di classe di cinema, teatro, spot TV, televisione, scrittrice e uno dei volti del Paradiso delle signore!

Ah ecco spiegato tutta l'intro sugli anni '50 e '60. Ma è vero che c'è stata una sorta di carrambata in puntata?

Lasciamo stare. Io non so più come fare con Tassi e Di Trani. Quest'ultimo sente l'ospite, ovviamente sempre tutto deciso con me, sono io capo autore del programma, Tassi dice che va bene, ma non dice una cosa fondamentale.

Cioè?

Si conoscevano già dalle superiori. E lo hanno scoperto quando si sono rivisti.

E Valentina Ghelfi cos’ha detto?

Neanche lei se lo ricordava! Infatti siamo rimasti tutti un po' spiazzati. Meno male che ci sono io a risolvere tutte le situazioni, come sempre.

In che senso? Cosa ha fatto?

Il solito. Con il mio charme, un goccio di Gutturnio, una fettina di coppa, di salame e tutto è andato per il meglio.

Lei è una femminista convinta. Come si è trovata con due uomini in conduzione?