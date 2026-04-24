Nel Mirino: il Fegato etrusco vola a San Francisco
La sfida al futuro è già lanciata, se ne parla approfonditamente nel talk di approfondimento di Telelibertà
Redazione Online
|2 ore fa
Il Fegato etrusco che volerà a San Francisco e Palazzo Farnese come risorsa sempre più preziosa per il nostro turismo sono solamente alcuni degli obiettivi strategici in termini di marketing territoriale del Comune di Piacenza. La sfida al futuro è già lanciata, se ne parlerà approfonditamente questa sera a “Nel Mirino”. Il talk di approfondimento tornerà puntuale come ogni venerdì sera alle 21 su Telelibertà per affrontare un argomento di stretta attualità e che è appena stato dibattuto nei giorni scorsi con la presentazione del piano per il marketing Piacenza Nexus. Nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi ci saranno la sindaca Katia Tarasconi e il consigliere comunale Jonathan Papamarenghi, oltre ad altri ospiti che interverranno sul tema insieme al giornalista di “Libertà” Thomas Trenchi. Al centro ovviamente i due annunci dati dalla sindaca, il finanziamento di due milioni di euro per Palazzo Farnese al quale sta lavorando l'Amministrazione Comunale e la partenza del Fegato di Piacenza con destinazione San Francisco in occasione della più importante mostra dedicata agli Etruschi mai organizzata negli Stati Uniti, appuntamento per il quale il Fegato rappresenta il "pezzo forte". Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it.
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