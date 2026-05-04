"Oltre le nuvole", più di mille visitatori per i ponti di primavera

Oltre mille visitatori hanno approfittato dei ponti di primavera per immergersi nell’universo multiforme fatto di nuvole e cieli in movimento, ricreato dalla mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds. allestita nel centro per le arti contemporanee XNL Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Tanti visitatori sono arrivati da Piacenza e dalla sua provincia, ma anche da fuori città, a cominciare dai territori limitrofi, come Cremona, Varese, Brescia, Milano, Reggio-Emilia, Novara, Verona, ma anche da Torino, Imola, Macerata, Sardegna, Roma, Padova, Rimini e Trento. Non sono mancate le presenze internazionali: hanno scelto di fare tappa a XNL turisti venuti da Spagna, Stati Uniti, Città del Messico, Monaco di Baviera, Zurigo, Cina, Colombia, Turchia, Azerbaigian.

L’afflusso più elevato è stato registrato sabato 2 maggio, con oltre 200 ingressi, grazie anche alle numerose iniziative messe in campo per offrire percorsi guidati ai più interessati ad approfondire i temi della mostra, come le visite ‘a raccolta’ a cura di CoolTour e la passeggiata Nuvole in città, in collaborazione con la Galleria Biffi Arte.

L’esposizione Oltre le nuvole, lo ricordiamo, sarà aperta fino al 5 luglio e propone un percorso articolato su due piani, che parte da un paesaggio settecentesco per poi attraversare il Novecento e approdare al contemporaneo tra dipinti, fotografie, installazioni site-specific, sequenze di film, voci e suoni di artisti che si sono fatti interpreti dell’orizzonte soffice e denso di significati che le nuvole portano con sé.

Fra i venti gli artisti autori delle opere in mostra c'è chi ha catturato in teca il respiro bianco dei nembi, chi ha indagato gli eventi climatici o chi ha riprodotto il vapore, che avvolge il pubblico. Si incontrano poi nuvole in lana di vetro, in seta, in plexiglass, in vetro di Murano. Nuvole di neon, di gesso, di sapone. E ancora nuvole nei cieli di New York, negli atlanti del Settecento o nel cinema degli anni Cinquanta. Ci sono nuvole da ascoltare, adagiandosi nelle installazioni sonore realizzate dal Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, perdendosi fra le voci teatrali, da Aristofane a Shakespeare, recitate dagli attori di Bottega XNL- Fare teatro.

Questi gli artisti in mostra: Olivo Barbieri, Leandro Erlich, Laura Grisi, Jeppe Hein, Dominic Kiessling, Laetitia Ky, Piero Manzoni, Mirco Marchelli, David Medalla, Filippo Minelli, Marie-Luce Nadal, Mauro Pace, Gabriele Picco, Marco Ricci, Martin Romeo, Denis Santachiara, Mario Schifano, Fausta Squatriti, Alfred Stieglitz, Storyville.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MOSTRA

La mostra Oltre le nuvole/Beyond the clouds sarà aperta al pubblico a XNL Piacenza (Via Santa Franca 36) fino al 5 luglio 2026, da martedì a domenica con i seguenti orari: da martedì a giovedì, dalle ore 14 alle 19; venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, orario continuato dalle ore 10 alle 20.