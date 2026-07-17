Paolo Jannacci torna al Valtidone Festival con il nuovo spettacolo “La città ascolta”

Paolo Jannacci torna al Valtidone Festival, attesissimo domani, sabato, alle 21.15, in piazza Umberto I a Pianello (teatro in caso di maltempo). Nella 28° edizione del cartellone diretto da Livio Bollani per Fondazione Valtidone Musica, il pianista e cantante porta il progetto “Jannacci arrenditi! La città ascolta”, con gli eccellenti e fedelissimi Daniele Moretto a tromba, flicorno e cori, Marco Ricci al basso elettrico e Stefano Bagnoli alla batteria e percussioni. La città come personaggio, teatro umano e specchio sociale, tenuta insieme da canzoni sue e di papà, Paolo Conte e Luigi Tenco, legate dai dialoghi scritti col suo ormai inseparabile coautore Paolo Re. «Ho pensato di raccontare - spiega a Libertà il cantautore - partendo dal contesto cittadino, problematiche sociali, divertimenti, piccole cose che creano storie. Con Paolo Re abbiamo scritto monologhi e dialoghi: nei teatri riformuliamo una città ad hoc, abbiamo piano terra, attico, personaggi che bussano; in piazza la drammaturgia lascia più spazio al concerto. Ma il concetto resta: la città siamo noi, siamo noi a costruirla, mantenerla, distruggerla».

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